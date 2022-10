Nederlandse investeerder wil fabriek voor voederadditieven in Suriname opzetten

Sylda Holding BV uit Nederland heeft de intentie om in Suriname diervoederadditieven te produceren voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse landbouwindustrie. Daarvoor wil zij in ons land een fabriek opzetten. De voedingssupplementen zullen vooral als vervanging dienen van antibiotica.

Dit heeft directeur-eigenaar Henry van den Bighelaar benadrukt in vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De topman van de besloten vennootschap heeft op 4 september 2022 een bezoek gebracht aan president Santokhi. Tijdens de ontmoeting heeft hij de plannen en visie om in Suriname te investeren gepresenteerd aan het staatshoofd.

Van den Bighelaar merkt op dat er in diervoeding te veel preventie antibiotica is verwerkt. “Dit zodat de dieren harder groeien. Economisch is het zeer rendabel, maar milieutechnisch zeer slecht.” Antibiotica in de voedselketen kan zorgen voor resistentie voor dit geneesmiddel.

De voedingssupplementen die de ondernemer zal produceren, moeten ervoor zorgen dat de toepassing van antibiotica flink verminderd of vermeden kan worden in de agrosector. Van den Bighelaar zegt dat president Santokhi onder de indruk is geweest van de presentatie en alle medewerking heeft toegezegd.

De investeerder geeft aan dat zijn onderneming voor werkgelegenheid zal zorgen. Hij heeft verder onder woorden gebracht dat in de eerste fase ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd zal worden, waarbij ongeveer 40 Surinamers een boterham zullen verdienen.

“Hierna zullen we alleen maar uitbreiden. Binnen een jaar moet het bedrijf van de grond komen”, aldus Van den Bighelaar.