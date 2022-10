Cloud Solutionz: Altijd en overal kunnen werken zonder zorgen

Je kan er eigenlijk niet meer omheen: werken in de cloud. Maar ondanks dit gezegd hebbende, maken gek genoeg vele organisaties hier nog geen (optimaal) gebruik van. Simpelweg, omdat ze bijvoorbeeld niet beter weten, of de stap te groot of te spannend vinden. ‘Dat begrijpen we, een dergelijke stap heeft impact op de gehele organisatie, aldus Deepak Goerdial, ‘het is nu juist voor iedereen makkelijker, schaalbaar en betaalbaar.’

Cloud Solutionz helpt organisaties die af willen van een vaste server(s) op locatie en de stap naar de cloud willen maken, maar ook organisaties die al in de cloud werken, maar dit willen optimaliseren.

Cloud Solutionz heeft als doelstelling het voor organisaties en haar gebruikers van devices makkelijker maken om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. We hebben allemaal mogen meemaken dat aan het begin van de covid periode half maart 2020 er grote uitdagingen waren voor organisaties waarbij medewerkers werden geacht op kantoor te werken. Door het plots moeten thuiswerken bleek dat veel organisaties niet ‘klaar’ waren om hun medewerkers thuis te laten werken voor langer dan een keer een middag, of hooguit een dagje.

Het plaats- en tijdsonafhankelijk werken betekent eigenlijk dat je altijd en overal jouw systemen en documenten kan raadplegen zolang je een device hebt en een internetverbinding. Veel organisaties hebben dus gedurende de afgelopen 2 jaar snel en soms niet geheel goed doordacht de transitie gemaakt naar de cloud en komen er nu achter dat het vooral halsoverkop is gegaan. Er was simpelweg geen tijd om alle opties op een rijtje te zetten en deze langs de wensen en behoeften te leggen.

Zodoende lopen veel organisaties nu tegen zaken aan die ze vooraf niet hadden kunnen inzien. Cloud Solutionz wil juist ook deze organisaties helpen om onvoorziene zaken en/of ontevredenheid weg te nemen.

Het verhaal van Cloud Solutionz begint twee jaar geleden binnen The Solutionz Group waarbij de aanwezige directie meerdere malen heeft gesproken over een uit te werken idee, maar bij gebrek aan daadwerkelijke kennis bleef dit uit. Tot er in 2021 gesproken werd met twee anderen met kennis en werkervaring binnen een Managed Service Provider, waardoor er een initiatiefgroep ontstond van vijf personen: Michael Sitaram, Ajay Goerdial en zijn tweelingbroer Deepak, Jan Koelewijn en Noeranie Ramdjan.

De vijf hebben expertises die perfect op elkaar zijn afgestemd en daarmee vormen ze een solide directie voor de start van Cloud Solutionz: Michael, oprichter van The Solutionz Group (TSG), is de algemeen directeur (noemt zichzelf ook wel de bemoeial), Ajay (mede-oprichter TSG) is financieel verantwoordelijk, Deepak zet de operationele lijnen uit, Noeranie is de commerciële motor en Jan als CTO het technische brein.

‘Om ons heen horen wij dat veel organisaties het nog ‘eng’ vinden om de stap naar de cloud te maken, maar ook dat organisaties niet tevreden zijn over de huidige dienstverlening waarbij de geboden oplossing niet altijd aan de wensen voldoet,’ vertelt Noeranie Ramdjan. ‘Ik ben van mening dat je als Managed Service Provider jouw klanten moet adviseren wat voor hen het beste werkt zonder dat ze zich daar zorgen om hoeven maken. Zij moeten ontzorgd worden en gewoon kunnen doen waar zij goed in zijn, zonder zich bezig te moeten houden met de IT. Daar zij wij juist voor!’