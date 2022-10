Man voorkomt dat buurvrouw (59) thuis door junk wordt verkracht

In Suriname heeft een alerte buurman zijn 59-jarige buurvrouw zondag gered van verkrachting in haar eigen huis. Het slachtoffer lag rond 18.00u op de bank, toen een junk plotseling in haar huis kwam en probeerde de alleenstaande vrouw te verkrachten.

De verdachte is de 42-jarige B.S. die bekend staat als een junk en vaker geld bedelt bij de buren. Tijdens zijn poging om de vrouw te verkrachten riep ze om hulp. Door tussenkomst van de alerte buurman, die op het geroep van de vrouw afkwam, heeft de verdachte zijn daad niet kunnen voltooien.

Hij verwondde de vrouw wel door in haar wang te bijten en haar borsten met zijn nagels te krabben. Ook vertoonde het slachtoffer kneuzingen aan haar armen.

De junk werd terstond door de overige buren, die zich intussen hadden verzameld bij de woning, aangehouden en aan de politie van Paramaribo overgedragen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.