Sigarettenpeuk veroorzaakt brand bij Jeugd Correctie Centrum

Een sigarettenpeuk heeft zaterdagavond rond 22.25 uur brand veroorzaakt in een van de gebouwen van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) te Santo Boma in Suriname.

Vernomen wordt dat een dienstdoende penitentiaire ambtenaar bezig was een sigaret te roken en na afloop de peuk had gegooid op het terrein. Er ontstond op een bepaald moment een grasbrand, die oversloeg naar een van de gebouwen.

De penitentiaire ambtenaren schakelden de politie en brandweer in. Er was sprake van een uitslaande brand. Voor komst van de brandweer was het dak ingestort. De blussers wisten te voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar belendende gebouwen.

Het in brand gevlogen pand van het JCC, is geheel van steen opgetrokken en heeft een oppervlakte van 20 bij 30 meter. Het gebouw was leeg en werd niet gebruikt. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.