Medewerkster saboteert camera om geld uit kassa te stelen

De Surinaamse politie heeft de 23-jarige Madhu G. afgelopen donderdag aangehouden in verband met diefstal en verduistering. De vrouw was op haar werk ondermeer belast met de kassa en nam daar drie maanden lang geld uit. Om dit verborgen te houden saboteerde ze de beveiligingscamera van de zaak.

De eigenaar van het bedrijf deed aangifte tegen de jonge vrouw op het politiebureau Lelydorp. Naar zeggen van de aangever was de werkneemster als manager aangesteld in zijn zaak die gevestigd is aan de Indira Gandhiweg. De jonge vrouw die ongeveer een jaar in dienst was, werd belast met het beheren van de kassa, het inboeken van de dagopbrengsten en het versturen van geld naar Paramaribo.

Aangezien het de ondernemer was opgevallen dat hij reeds enige tijd de beelden van zijn zaak niet via haar mobiel kon bekijken en dat zij een groot geldbedrag niet kon verantwoorden, vermoedde hij dat zij zich schuldig moest hebben gemaakt aan de strafbare feiten.

Enkele uren na de aangifte werd de ondernemer door een medewerker van het camerabedrijf in kennis gesteld dat het camerasysteem van zijn zaak ongeveer drie maanden door de verdachte is gesaboteerd. Zij haalde daarbij de HSDL plug uit de router, waardoor het camerasysteem uitviel meldt het Korps Politie Suriname.

Ondanks deze handeling van haar, werd er een back-up gemaakt die alles heeft vastgegeld. Bij het bekijken van dit back-up systeem, werd waargenomen hoe Madhu op maandag 26 september de producten die ze had verkocht niet aansloeg op de kassa, maar het geld apart zette. Een deel van daarvan stopte ze vervolgens in haar broekzak.

Deze strafbare handeling heeft zij ongeveer 3 maanden lang gepleegd. De aangever schakelde direct de politie in en de jonge vrouw die op dat moment aan het werk was, werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Madhu door de politie in verzekering gesteld.