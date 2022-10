Nieuw curriculum voor kinderdagverblijven en peuterscholen in Suriname

In september 2022 hebben 9 kinderdagverblijven in het district Wanica de intensieve training ‘Play, discover & learn’ officieel afgesloten. De 25 gecertificeerde deelnemers hebben bewezen via concrete opdrachten dat zij, wat ze hebben geleerd in de training, kunnen toepassen in de praktijk. Training, implementatie, coaching, geven van feedback en deelname aan de learning-circle, versterkten het leren.

Het educatieve programma ‘Play, discover & learn’ is ontwikkeld door Saga Interproject en wordt ondersteund door UNICEF Suriname. Saga Interproject is ook bekend van de Prey Skoro voorscholen en de educatieve mediasites ‘Basic Learning4kids Suriname’ die zij onder haar beheer heeft.

‘Play, discover & learn’ bestaat uit 2 delen: een stimulatieprogramma voor peuters en een ‘Parenting Program’ voor ouders. Het stimulatieprogramma versterkt de medewerkers van de kinderdagverblijven en peuterscholen in het gericht stimuleren van de kinderen. Het ‘Parenting Program’ is gericht op het versterken van de driehoek kind-ouder-leidster, zodat vroege stimulatie, leren en opvoeding via het kinderdagverblijf en thuis nauw op elkaar zijn afgestemd.

Tijdens de evaluatie gaven leidsters aan dat de interactie tussen kind, ouder en leidster, maar ook tussen de kinderen onderling, sterk is verbeterd. De kinderen krijgen nu meer ruimte om te praten en hierdoor is hun taalvaardigheid enorm verbeterd.

Het curriculum kent 9 thema’s en het eerste deel bestaat uit 30 verschillende lessen. Elke les begint met een educatieve film en heeft opdrachten voor de peuters. Voor de uitvoering van het curriculum heeft elk kinderdagverblijf een beamer en laptop gekregen. Door een betere organisatie van de activiteiten en lessen, worden de vaardigheden nu doelgericht gestimuleerd. Leidster Norally Vasilda van Urazo geeft aan: “Behalve dat wij geleerd hebben naar kinderen te luisteren en ze zoveel mogelijk dingen zelf te laten doen, hebben wij ook geleerd hoe wij het gedrag op een positieve manier kunnen corrigeren”.

Het trainingstraject kende een hele goed participatie van de deelnemers, maar ook van de ouders van de kinderdagverblijven. “Wij willen de peuters en hun ouders versterken in deze belangrijke fase van hun leven, zodat de kinderen een goede start maken op de basisschool. In februari 2023 starten wij met het trainen van nieuwe kinderdagverblijven en voor de groep die nu getraind is, komt er een nascholingstraject om de kennis op peil te houden,” zegt Yvonne Karels-Helslijnen, programma-manager van Saga Interproject.

“Doordat alle kinderen de opdracht gelijktijdig uitvoeren, is er niet alleen meer materiaal nodig, maar de leermomenten zijn effectiever,” zegt directeur Rajshree Gajadien van kinderdagverblijf Bumba. “Voor het komend schooljaar zijn de lessen van het curriculum ‘Play, discover & learn’ opgenomen in onze programmering. Het werkt, dus wij gaan ermee door!”