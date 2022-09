Twaalfde editie van PRIDE Month Suriname heeft thema ‘Wi Srefi’

Het LGBT Platform Suriname kondigt onder het thema ‘Wi Srefi’ (sranan voor wijzelf), met trots de twaalfde editie van PRIDE Month Suriname van 1 oktober tot en met 6 november aan.

PRIDE Month Suriname 2022 staat het teken van bewustwording door de zichtbaarheid van pride regenboog uitingen, als blijk van respect en ondersteuning, wat van onschatbare waarde is voor de Surinaamse LGBT-gemeenschap.

Ook zal er aandacht zijn voor erkenning van een persoon en organisatie als voorvechters van LGBT-rechten in Suriname.

En dit jaar is er de terugkeer van de de grootste PRIDE-walk van het Caribisch gebied en een filmfestival waarbij er, 4 weken lang, elke week een internationale film met een LGBT-thema vertoond wordt.

Tenslotte informatie en educatie over de noodzaak van Pride, trainingen, verhalen van PRIDE Ambassadeurs alsook bewustwording door dialoog middels maatschappelijke discussie momenten met behulp van social media video’s alsook dialoog over de bevordering van de leefomstandigheden van LGBT-personen in Suriname.