Hof stelt moeder van drie minderjarige kinderen in vrijheid

Het Hof van Justitie in Suriname heeft dinsdag de moeder van drie minderjarige kinderen, Vanity M. op verzoek van advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Zij was werkzaam bij een Suribet shop en had een klant laten spelen op een van de gokkasten, zonder dat de persoon vooraf betaalde.

De rechter-commissaris had bij de voorgeleiding de inverzekeringstelling van Vanity rechtmatig getoetst. Hiertegen ging advocaat Nibte in beroep bij het Hof, door indiening van een verzoekschrift gestoeld op artikel 54c Strafvordering.

Volgens de verdachte had zij de klant laten op goed vertrouwen laten spelen. De werkgever leed daarbij een schade van ruim 45.000 SRD.

Nibte vroeg het Hof om de verdachte in vrijheid te stellen op grond van het Kinderrechten Verdrag. De verdachte heeft drie minderjarige kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 7 jaar. “Kinderen mogen niet de dupe worden van de opsluiting van de ouders en vooral niet van de moeder”, merkte Nibte op.

De advocaat haast zich wel om erbij te zeggen, dat het hebben van minderjarige kinderen absoluut geen vrijbrief mag zijn voor ouders om zich schuldig te maken aan strafbare feiten.

Tijdens de behandeling van de zaak in de Surinaamse raadkamer waar er drie rechters aanzitten, heeft de waarnemend Procureur-Generaal zich niet verzet tegen het verzoek van de raadsvrouw.

Het Hof honoreerde dan ook het verzoek van Nibte en gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling van de moeder.