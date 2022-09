Politie treft voor half miljoen euro aan nepmerkkleding in pand na anonieme tip

Na een anonieme tip heeft de Nederlandse politie dinsdag een inval gepleegd in een pand te Capelle aan den IJssel waar een enorme hoeveelheid designer nepmerkkleding, designer nepmerkschoenen, designer tassen en riemen is gevonden. De verkoopwaarde van de spullen wordt geschat op zo’n half miljoen euro zegt de politie.

Via Meld Misdaad Anoniem kwam een tip binnen over een man die in valse merkkleding zou handelen. De politie startte een onderzoek dat leidde naar een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rivium Promenade.

De politie kreeg het vermoeden dat de man vanuit dit pand zijn handel in valse merkkleding en valse merkschoenen runde. Hij gebruikte het als opslag, maar ook als winkel voor zijn criminele activiteiten.

Dinsdagochtend stapten politieagenten het pand binnen. Daar troffen ze rekken, zakken en dozen vol met neppe merkkleding, schoen en accessoires van zowat alle grote designermerken aan.

Het Intellectuele Eigendom Fraude Team doet nader onderzoek naar de verdachte(n) en de omvang van de zaak. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.