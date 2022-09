Automobilist zonder rijbewijs ingesloten na aanrijding met bromfietser

Een 31-jarige automobilist zonder rijbewijs heeft afgelopen zondag een aanrijding veroorzaakt, waarbij de 22-jarige bestuurder van de bromfiets zwaargewond raakte. De automobilist is ingesloten meldt het Korps Politie Suriname.

De automobilist reed in de vroege ochtend van zondag 25 september over de Hiraweg. Op een gegeven moment sloeg de man af naar de Nieuw Weergevondenweg en verleende daarbij geen voorrang aan de bromfietser Jimmy B. die over de Nieuw Weergevondenweg reed, met als gevolg de aanrijding.

Jimmy en zijn duo rijder liepen letsel op en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De bromfietser was niet aanspreekbaar en is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen. De duo rijder T.T. is na medische behandeling heengezonden.

De autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de automobilist in verzekering gesteld.

De bromfiets is aanzienlijk beschadigd en het witgelakte voertuig heeft schade aan beide rechterportieren (foto). Beiden zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo meldt de Surinaamse politie.