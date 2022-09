67-jarige man in diepe rust overvallen en gekneveld achtergelaten

Drie criminelen hebben dinsdagochtend een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Burkhartweg in Suriname. Ze hebben daarbij de 67-jarige bewoner in zijn slaap overmeesterd en hem gekneveld achtergelaten.

Volgens het slachtoffer D.G. was een van de daders gewapend met een vuistvuurwapen en waren ze allemaal gekleed in het zwart.

De buit betreft aantal vingerringen, armbanden, halskettingen alles van geel metaal en 50 SRD. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat de rovers de woning via de achterdeur zijn binnengedrongen.

Het slachtoffer liep striemen aan zijn beiden armen op, doordat hij stak was vastgebonden. Het is niet bekend hoe de daders de plaats na de daad hebben verlaten.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.