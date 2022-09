De bestuurster van deze personenwagen is vanmiddag in een goot langs de weg terecht gekomen in Suriname. Dit gebeurde rond 15.15u aan de Ramdat Tewarieweg in Paradise, Nickerie.

Een bromfietser doorkruiste het doorgaand verkeer waardoor er een aanrijding ontstond met de witte auto. De vrouw die achter het stuur zat, verloor daarbij de controle en belandde met het voertuig in de goot.

Niemand raakte gewond en partijen hebben de zaak onderling met elkaar afgehandeld.

