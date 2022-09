Brunswijk gaat persoonlijk langs cambio’s om koers te controleren

Het is vandaag dinsdag en er wordt reikhalzend uitgekeken naar de valutakoersen in Suriname. Waarnemend president Ronnie Brunswijk had afgelopen weekend namelijk aangegeven dat de koers dinsdag moet(!) dalen.

Dat zei hij als voorman van de ABOP tijdens een meeting van zijn partij te Commewijne. Hij waarschuwde dat hij maatregelen zou treffen tegen banken en cambio’s, als de valutakoers vandaag niet zouden dalen.

Tijdens een ABOP-meeting gisteren te Sunny Point ging hij weer hierop in en gaf aan dat hij vandaag persoonlijk naar de cambio’s gaat om poolshoogte te nemen.

Hij vertelde zijn aanhangers dat hij naar de cambio’s gaat en als het moet zelf de koers op de borden bij de cambio’s gaat plaatsen.