De politie kreeg begin deze week melding van een kogelinslag in een woning aan de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname.

De eigenaar tevens een ondernemer merkte dat er een kogelinslag was in een muur van zijn werkruimte. Hij trof een projectiel van 9 mm aan en schakelde meteen de politie van Livorno in.

Het is vooralsnog niet bekend wie de schutter is en wanneer alsook waarom er geschoten is.

Het onderzoek duurt voort.