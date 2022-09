Internet storing na sabotage kabels Telesur in centrum Paramaribo

Op de hoek van de Klipstenen- en de Wagenwegstraat in Suriname hebben onverlaten fiber kabels van Telesur doorgesneden. Dit heeft geleid tot uitval van internet in het gebied Centrum waarbij diverse bedrijven, overheidsinstanties en particulieren in hartje Paramaribo gedupeerd zijn geworden.

Medewerkers van het Surinaamse bedrijf waren vanmorgen samen met technici druk bezig met herstelwerkzaamheden om alles weer operationeel te krijgen (foto onder).

Volgens insiders gaat het om een gerichte actie van een persoon of personen die kennis hebben van het Telesur en/of fiber netwerk. Die weten namelijk precies welke kabels waarvoor dienen. Op bovenstaande foto is duidelijk te zien hoe de kabels zijn doorgesneden.

Vanmorgen was ook de opening van het bedrijf Teleperformance. Of de sabotage hiermee te maken heeft is niet duidelijk. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er inmiddels aangifte is gedaan bij de politie.