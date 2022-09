President Santokhi vandaag naar Washington D.C.

De Surinaamse president Santokhi is vanmorgen vertrokken naar Washington D.C. in de Verenigde Staten. Daar zal de president op 15 september als voorzitter van de CARICOM deelnemen aan een meeting tussen de Vicepresident van de VS, Kamala Harris, en het Action Committee of Caribbean Leaders meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De meeting zal verdere invulling geven aan gesprekken die al vanaf april 2022 plaatsvinden. Het doel van de gesprekken is om te komen tot samenwerking tussen de VS en de Caribische landen op een aantal specifieke gebieden zoals energiezekerheid, financiƫle ondersteuning en voedselzekerheid.

Tijdens de laatste Summit of the America’s in juni 2022 in Los Angeles heeft de Amerikaanse President, Joe Biden, zich gecommitteerd aan intensivering van de banden tussen de Verenigde Staten en het Caribisch Gebied. Biden gaf aan dat de VS het Caribisch gebied als een belangrijke partner ziet en graag wil bijdragen aan de groei van deze regio.

De geplande meeting op 15 september moet resulteren in een verdere uitwerking van de plannen voor deze voorgenomen bijdragen. Na de meeting in Washington D.C., vertrekt de Surinaamse president naar New York waar hij de 77e United Nations General Assembly zal bijwonen.