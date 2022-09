Tragisch ongeval: meisje van 4 omgekomen na elektrocutie door defecte koelkast

Een 4-jarig meisje is in India om het leven gekomen nadat ze werd geëlektrocuteerd door een defecte koelkast in een ijssalon. De tragedie vond 20.29 uur lokale tijd plaats op donderdag 1 september in Nashik, Maharashtra.

Het jonge slachtoffer is geïdentificeerd als Grishma en haar vader als Vishal Kulkarni. Vishal was met zijn dochter een ijsje gaan halen. Eenmaal in de ijssalon hing het jonge meisje aan een koelkast, maar kort daarna werd ze geëlektrocuteerd.

De vader was aan de telefoon en realiseerde zich niet wat zijn dochter was overkomen. Het meisje hing nog even aan de koelkast en viel uiteindelijk op de grond.

Vishal haastte zijn dochter naar een ziekenhuis waar ze dood werd verklaard. Er is een onderzoek gestart.

Bekijk hieronder een video van het incident.