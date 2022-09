Eindselectie voor oefenwedstrijden Natio in Nederland bekend

Deze maand speelt het nationale elftal van Suriname (Natio) twee oefenwedstrijden in Nederland. Op donderdag 22 september speelt Natio in Almere tegen Nicaragua en op maandag 26 september (zonder publiek) in Zwolle tegen PEC Zwolle.

De eindselectie voor deze wedstrijden is bekend en bestaat uit:

Keepers

Warner Hahn, Ishan Kort en Joey Roggeveen.

Verdedigers

Damil Dankerlui, Kelvin Leerdam, Sean Klaiber, Myenty Abena, Dion Malone, Calvin Mac-Intosch, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps en Kenneth Paal.

Middenvelders

Roland Alberg, Roscello Vlijter, Jeamy Naana, Tjaronn Chery en Diego Biseswar.

Aanvallers

Florian Jozefzoon, Leandro Kappel, Jamilhio Righters, Ivenzo Comvalius, Sheraldo Becker, Jeredy Hilterman, Mitchell Te Vrede en Gleofilo Vlijter.

Vandaag, dinsdag 13 septembe, is er een persconferentie van de onlangs aangetrokken interim-bondscoach Aron Winter. Het zal zijn eerste officiële persconferentie met de Surinaamse media zijn, in zijn hoedanigheid als coach van Natio.