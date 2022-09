Dode man op dak bij kerk aangetroffen in Leeuwarden, mogelijk koperdief

Een 33-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag dood gevonden op het dak bij een kerk in de Noord Nederlandse stad Leeuwarden. Volgens de politie was hij zelf op het dak geklommen via steigers die tegen de kerk staan.

De man was mogelijk bezig met het stelen van koper, meldt een woordvoerder van de politie. De politie gaat er op dit moment van uit dat op het dak vervolgens een noodlottig ongeval heeft plaatsgevonden.

De Leeuwarder Courant meldt dat een bekende van het slachtoffer, die zich zorgen maakte omdat hij al enige tijd onbereikbaar was, op zoek ging. Daarbij klom hij het dak op, waarna hij het lichaam aantrof.

De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek ingesteld.