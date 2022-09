VIDEO: Politie onderzoekt lossen van schoten tijdens Para Festival

De politie in Suriname heeft kennisgenomen van onverantwoordelijk gebruik van een vuurwapen tijdens het Para Food & Music Festival. In een filmpje dat via social media gedeeld wordt, is te zien dat er vanuit het publiek meer dan 6 keer in de lucht wordt geschoten.

“Het onverantwoordelijk gebruik van een vuurwapen is uit den boze en de Surinaamse politie heeft zojuist breedvoerig over de zorgwekkende situatie gesproken met het commissariaat Para” zegt KPS woordvoerder Milton Bisschop.

Hij geeft ook aan dat sancties in deze kwestie niet zullen uitblijven.

“Samen met district secretaris Moesan is er een beleid voor vandaag uitgestippeld. De controle zal worden opgevoerd en het zal niet mogelijk zijn om de plaats met een vuurwapen te betreden. Eveneens is de politie bezig met het onderzoek met betrekking tot de schutter”, aldus Bisschop die zegt dat de politie in staat van paraatheid is.

Filmpje van het schieten: