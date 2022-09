Man in rivier gevallen en in diepte verdwenen

Een man, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Suriname heeft, is afgelopen nacht bij de vissteiger van Cevihas in de Surinamerivier gevallen en in de diepte verdwenen.

Een ondernemer maakte hiervan na de ontdekking melding bij de politie. Volgens hem kwam een Vietnamese man enkele dagen terug langs op zoek naar werk. Hij gaf hem te kennen dat zijn vissersboot over twee dagen naar zee gaat en hij dan mee kon gaan voor werkzaamheden.

In overleg met de ondernemer mocht de man in een van de vissersboten van de aangever verblijven.

Gisteravond had de man zich tegoed gedaan aan alcohol. Hij liep op naar een van de boten om daarin te slapen. Om de boot te bereiken moest hij over een smalle plank lopen, echter viel hij daarbij in het water en verdween in de diepte.

Enkele mannen in de omgeving probeerden hem te redden, maar zonder het gewenste resultaat. De man is niet boven water gekomen. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.