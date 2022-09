Wisselkoersen verder de lucht in; monetaire autoriteiten kijken ernaar

De wisselkoersen in Suriname zijn vandaag verder de lucht ingegaan. De monetaire autoriteiten weten geen raad, gezien het feit dat zij erbij staan en ernaar kijken. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) had stabilisatie van de wisselkoers en rust op de valutamarkt beloofd, maar daarvan is niets te merken.

De cambiokoers voor de aankoop van USD bedraagt vandaag tussen de SRD 26 en 26.20 en wordt tussen de SRD 26.35 en 26.50 verkocht. De euro wordt tussen SRD 25.50 en 25.85 opgekocht en tussen de 26 en 26.20 verkocht.

De koers bij de CBvS voor de US-dollar bedraagt vandaag SRD 25,959 voor aankoop en SRD 26,478 voor verkoop. De euro aankoop is gesteld op SRD 25,611 en verkoop SRD 25,780.

De koersen stijgen dagelijks in het land. Vernomen wordt dat de stijging onder andere komt doordat de vraag naar vreemde valuta groter is dan het aanbod.

Verschillende economen hebben aangegeven dat de koersen zullen blijven stijgen. Naar hun zeggen is een wisselkoers van boven de SRD 30 voor de US-dollar niet onwaarschijnlijk.