Avocaat Nibte: ‘Aangehouden cipier reeds in vrijheid gesteld’

Anders dan het Korps Politie Suriname in een persbericht op dinsdag 6 september beweerde, is de eerder aangehouden 47-jarige penitentiaire ambtenaar Karel G. momenteel op vrije voeten. G., die afgelopen zaterdag door Recherche Midden Suriname was aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van de vrouw van een collega tevens neef, is gisteren op verzoek van advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie ging mee met het verweer van de raadsvrouw, die stelde dat de aangifte twijfelachtig is en bovendien hebben de aangeefster en haar echtgenoot, die tevens families zijn van de verdachte de zaak ingetrokken.

Het gaat om twee cipiers die neven van elkaar zijn. De vrouw zou tijdens de vermeende verkrachting hebben gegild en om hulp hebben geroepen, maar daar was volgens de raadsvrouw geen sprake van.

Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat het echtpaar op bezoek was bij de verdachte, waarbij er gegeten en gedronken werd. Op een gegeven moment bracht de vrouw haar bord naar de keuken. Volgens haar zeggen zou Karel haar achterna zijn gegaan, maar haar echtgenoot liep kort daarna ook naar de keuken.

Bij die gelegenheid merkte haar man tot zijn verbazing op dat zijn neef Karel vermoedelijk bezig was seksuele handelingen te plegen met zijn vrouw. Toen de verdachte doorhad dat hij was betrapt, liep hij uit veiligheidsoverwegingen naar zijn slaapkamer en deed die op slot.

Toen hij na enige tijd naar buitenkwam, ontstond er een woordenwisseling tussen de twee mannen die uitmondde in een worsteling. Daarbij zag Karel kans zijn neef, die ook wapendrager is, te ontwapenen. Na het wapen te hebben geledigd gaf hij het terug aan zijn neef.

Hierna deed het koppel aangifte bij de politie van Domburg, die het onderzoek vervolgens heeft overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.