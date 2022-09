16-koppige familie Baumgard krijgt eigen realityserie bij TLC

De 16-koppige familie Baumgard, bekend van het programma Een Huis Vol, krijgt vanaf volgende maand een geheel eigen realityserie. In het nieuwe TLC-programma Volle Bak Bij De Baumgards zien we moeder Samantha, Papa Eugene, dertien kinderen én 1 kleinkind in hun dagelijks reilen en zeilen in een bescheiden rijtjeshuis in Den Haag.

Zoals bij elk gezin lopen ook zij tegen alledaagse kwesties aan, maar de oplossing behoeft soms nét wat meer inspanning bij een familie van deze grootte. Zo verloopt elk dagdeel volgens een eigen ‘ritueel’ en worden de huishoudelijke taken met ‘militaire precisie’ georganiseerd.

De feestelijkheden zijn bij zo’n groot gezin direct ook een uitbundige viering! Zo zien we bijvoorbeeld hoe het gezin een diploma-uitreiking viert, hoe de vele kinderen vader verrassen met vaderdag en organiseert moeder een ‘meidenavond’ met sushi om over daten te kletsen met haar dochters.

Ook krijgen we te zien of papa en mama tijd overhouden voor wat romantiek naast het draaiende houden van hun enorme gezin.

Benieuwd naar de avonturen van een van de grootste gezinnen van Nederland? Volle Bak Bij De Baumgards is vanaf woensdag 19 oktober t/m woensdag 7 december om 21:30 wekelijks te zien bij TLC en op discovery+.