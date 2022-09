Afgelopen vrijdag is in Suriname het driedaags culinair festival ‘Fosten Kukru Fesa’ geopend. Het idee voor dit unieke festival vloeit voort uit het brein van het Directoraat Cultuur als afdeling van het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC).

Suriname is een multiculturele samenleving waarvan elke groep haar culinaire kunst kent. Allemaal vormen zij de Surinaamse keuken, die deel is van de culturele diversiteit en ons als samenleving bindt. De normen en waarden binnen dit geheel dienen niet alleen hoog gehouden te worden, maar er zal ook de culturele waardering bevorderd moeten worden. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) dit event georganiseerd.

Het directoraat wil hiermee bijdragen aan het herstellen van normen en waarden en culturele waardering. Op het feestelijk en speciaal voor dit evenement ingerichte Onafhankelijkheidsplein benadrukte onderwijsminister Marie Levens dat het de Surinaamse keuken is die ons altijd weer bij elkaar brengt. De bewindsvrouw had op een eerder gehouden persconferentie de hoop uitgesproken dat de Fosten Kukru Fesa het begin mag zijn van een serie activiteiten die productiviteit stimuleren, armoede bestrijden en saamhorigheid binnen de samenleving bevorderen.

Eregast first lady Santokhi-Seenacherry meent dat Suriname de potentie heeft om uit te groeien tot een food destination in het Caribisch gebied. “Onze keuken is een smeltkroes van verscheidene elementen. Hier kan je letterlijk van alles vinden. Onze voorouders hebben specerijen en kruiden vanuit verschillende gebiedsdelen naar hier gebracht”, aldus de presidentsvrouw. Zij merkte verder op dat aan bestaande voedingsrecepten uit de diverse gebieden een Surinaams tintje is gegeven. Als voorbeeld noemde de first lady de authentieke Surinaamse saoto.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee, die ook aanwezig was op het festival, zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het Directoraat Cultuur een schouderklopje verdient voor dit initiatief. Hij benadrukt dat de Fosten Kukru Fesa in breder perspectief geplaatst moet worden, met vooral toerisme als oogmerk.