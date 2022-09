Vrouw met baby op arm mishandeld door vader van het kind

De 32-jarige V.S. is door de politie in Suriname in verzekering gesteld, wegens zware mishandeling van zijn concubine. De twee hebben samen een baby van één maand oud en kregen ruzie toen de vrouw hem vroeg om even op hun kind te letten, daar zij van huis uit werkt.

Dit viel niet in goede aarde bij de man, die zeer kwaad werd en zijn partner begon te mishandelen. Hij drukte haar tegen de muur en kneep haar keel dicht. Hierdoor kwam zij in ademnood en probeerde zij zich te bevrijden uit de benarde situatie.

Het kind werd door al het lawaai wakker, waarna ze haar baby optilde in de hoop dat de man de mishandeling zou staken. De man werd juist agressiever en ging door met slaan, waarna de vrouw snel haar autosleutel greep om weg te rijden.

De verdachte hield haar tegen en maakte haar de sleutel afhandig. De doodsbange vrouw rende vervolgens met haar 1 maand oude baby en haar mobiel naar de badkamer toe. De man probeerde met alle macht de badkamerdeur open te krijgen.

Intussen had het slachtoffer de politie van Geyersvlijt kunnen inschakelen. Het lukte de man uiteindelijk de deur open te krijgen en hij ging door met mishandelen totdat de politie ter plaatse arriveerde.

De agressor werd daarna door de agenten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is V. in verzekering gesteld.