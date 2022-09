Geldwisselaar in Nickerie op klaarlichte dag in winkel overvallen

In Suriname is een geldwisselaar vanmorgen overvallen door twee gewapende mannen. Dit gebeurde te Nickerie in winkel Rams, waar de wisselaar zijn diensten aanbied.

Om 12.09u rende een gewapende man gekleed in het zwart en met valhelm op, plotseling de zaak binnen. Het slachtoffer dat in een stoel tegenover de kassa niet ver van de ingang zat, schrok en voor hij het wist was er een wapen op hem gericht.

De rover hield de man onder schot en ging voor een tas die hij bij zich had. Een tweede rover rende naar binnen en sloeg de geldwisselaar, waarna de andere man de tas kon wegtrekken. Binnen enkele seconden waren de rovers weer uit de winkel.

Het slachtoffer bleef geschrokken maar ongedeerd achter. In de tas zat volgens de eerste informatie een paar honderdduizend SRD. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en is op zoek naar de verdachten.

Een van de mannen is op beeld vastgelegd (foto). Wellicht dat iemand hem herkend.