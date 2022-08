Twee personen bekneld na zware aanrijding tussen twee voertuigen

Bij een zware aanrijding tussen twee voertuigen vandaag aan de Tawajaripolderweg in Suriname, zijn twee personen bekneld geraakt. Het verkeersongeval gebeurde rond het middaguur ter hoogte van het militair project.

Twee pick-ups kwamen in botsing met elkaar. Daarbij werd ook een EBS stroompaal kapot gereden zoals op bovenstaande foto te zien is. Een man en vrouw raakten bekneld en gewond. Twee kinderen van 6 en 7 jaar liepen letsel op.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder van de zwart gelakte pick-up van zijn rijhelft ging en frontaal op de rode pick-up botste en tegen de stroompaal knalde. Deze veroorzaker kwam met de schrik vrij.

Twee ambulances de politie en de Surinaamse brandweer zijn ter plaatse. De weg is voorlopig afgesloten. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. De materiƫle schade is groot.