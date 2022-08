Een pick-upbestuurder heeft vanmorgen vroeg een aanrijding met enorme schade veroorzaakt in Suriname. De man reed over de dokter Sophie Redmondstraat en even voorbij De Bunker ramde hij een terreinwagen met inzittenden die langs de weg geparkeerd stond.

Door de harde klap zijn beide voertuigen meters verder tot stilstand gekomen. Volgens de pick-upbestuurder heeft hij de controle over het stuur verloren, waardoor het voertuig van de weg geraakt is. “Me ogen gingen plotseling dicht, ik weet niet hoe dat komt”.

Volgens een buurtbewoner reed de veroorzaker met een hoge snelheid. “Ik weet echt niet waarom bepaalde mensen zo hard moeten rijden. Door de snelheden die op deze weg gebruikt worden, durf ik niet eens op mijn balkon te zitten”.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide bestuurders klaagden van lichaamspijnen en zijn met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. De veroorzaker werd door de politie eerst naar het bureau gebracht voor verhoor.

Beide zwaar beschadigde voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.