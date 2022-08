2-jarig meisje bijt slang dood nadat deze haar lip bijt

Als je gebeten zou worden door een slang, wat zou je dan doen? Waarschijnlijk niet terug bijten, toch?Nou, dat is precies wat een 2-jarig meisje afgelopen week in het dorp Kantar in Bingol, Turkije deed toen ze in haar lip werd gebeten door een slang tijdens het spelen in de achtertuin van haar huis.

Volgens berichten hadden buren een schreeuw gehoord en kwamen ze aanrennen om te zien waar alle commotie over ging, om alleen het tweejarige meisje – alleen geïdentificeerd als “S.E.” – te vinden terwijl ze een slang tussen haar tanden vastklemde, met een bijtvlek op haar onderlip.

Blijkbaar was de beet van de peuter wreed genoeg om het reptiel ernstig te verwonden, waarna de buren binnenkwamen om te controleren of het dood was voordat ze eerste hulp aan het kind verleenden en de hulp van paramedici inriepen.

S.E. werd vervolgens met spoed naar het Bingolg Maternity and Children’s Hospital gebracht, waar ze 24 uur onder observatie werd geplaatst. Gelukkig is het kind sindsdien ook herstellende en haar opgeluchte vader schreef haar veiligheid toe aan goddelijke tussenkomst.

“Allah heeft haar echt beschermd,” zei hij. “Onze buren hebben me verteld dat de slang in de handen van mijn kind was, ze speelde ermee en toen beet ze haar. Toen beet ze de slang terug als reactie.”