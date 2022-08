Reggae popzanger Samora op Rototom Sunsplash

De Surinaams-Nederlandse reggae popzanger Samora maakt dit jaar haar debuut op reggaefestival Rototom Sunsplash. Het festival vindt van 16 t/m 22 augustus plaats in het strandplaatsje Benicàssim aan de Spaanse kust, ongeveer drie kwartier rijden van de stad Valencia. Haar optreden is op de eerste dag van het festival. Op dezelfde dag treedt Damian’Jr Gong’ Marley en de Jamaicaanse skaband The Skatalites op.

“Mooi om te zien dat ook de grote festivals mij nu boeken. Dat betekent dat ik toch iets goeds doe. Ik zou wel zeggen: met de reputatie van Rototom is dit wel het grootste festival waar ik dit jaar ga spelen”, reageert Samora Souprayen

Dit jaar zijn grote artiesten uit de reaggea wereld op Rototom, zoals Barrington Levy, Alborosie & The Shengen, Sean Paul, Morgan Heritage, Julian Marley & The Uprising, Burning Spear, Luciano, Black Uhuru en Nkulee Dube.

Samora scoort met haar laatste single ‘Precious’ (onder) een hit in Suriname. De song staat inmiddels 3 weken op de nummer 1 positie bij de internet radiozender Suri-Lite Suriname. Ook bij Asosye Radio haalde song de nummer 1-plek.

Op de vraag aan Samora, wanneer zij een concert in haar geboorteland geeft, antwoord zij: “Ik had een aanvraag voor een show in Suriname, maar jammer genoeg ben ik al op die dagen geboekt, hopelijk volgend jaar.”