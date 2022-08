Twee ambulanceboten voor ministerie van volksgezondheid in Suriname

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft afgelopen donderdag twee ambulanceboten overhandigd gekregen uit handen van de onderdirecteur van Rudisa, Karan Mangrey. De overdracht deed hij aan de onderdirecteur Administratieve Diensten van het Ministerie, Tanja Sanrochman – Kioe A Sen.

Deze overdracht is deel van de aanschaf van vaartuigen in 2019, waarvan eerder drie ambulanceboten ter beschikking zijn gesteld aan het ministerie in 2020.

Hiermede heeft Rudisa, in afwachting op de algehele betaling, voldaan aan de volledige leveringsplicht, waarvan de levering van deze laatste twee boten door uiteenlopende redenen voornamelijk door de pandemie in Suriname, een tijdje op zich heeft laten wachten.

Mangrey is er van overtuigd dat deze boten optimaal ingezet zullen worden voor hetgeen ze zijn aangeschaft.