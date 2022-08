Aangehouden Brazilianen niet vervolgd voor illegaal wapenbezit

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft afgelopen vrijdag de vier onlangs aangehouden mannen van Braziliaanse afkomst in vrijheid gesteld voor het vermeende strafbaar feit, waarvan zij verdacht werden. Dit bevestigt advocaat Vishal Rambharos tegenover Waterkant.Net.

De mannen werden op zondag 31 juli aangehouden. Bij hun aanhouding zijn wapens, munitie en bivakmutsen aangetroffen en in beslag genomen.

De Surinaamse politie vermoedde dat de verdachten meer op hun kerfstok zouden hebben, omdat er vaak in het gebied roofovervallen op weggebruikers worden gepleegd.

Enkele van de verdachten zijn momenteel wel in vreemdelingen bewaring genomen, omdat hun verblijfsdocumenten niet in orde zijn. Van een van de verdachten, die via de legale weg het land binnenkwam, blijkt dat het paspoort niet voorkomt in het systeem. Het onderzoek in dit verband duurt voort.