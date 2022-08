Vader betrapt 14-jarige dochter met jongen in huis en lost schot

Een man in Suriname, heeft zijn 14-jarige dochter donderdag op klaarlichte dag in gezelschap van een jongen betrapt, in zijn woning te Paramaribo. De man kwam van het werk en zag de jongen in de woning met zijn dochter.

Uit woede pakte de vader een vuurwapen en loste daarmee een schot in de lucht. De jongen vluchtte uit de woning. Van hem is geen spoor meer te bekennen.

De buren verwittigden de politie van Munder bij het horen van een schot in de omgeving. De agenten gingen voor onderzoek ter plaatse.