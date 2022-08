VIDEO: Braziliaanse visser drijvend in ijskast op zee aangetroffen

Een 43-jarige Braziliaanse visser is gisteren door vissers van een Venezolaanse vissersboot aan de Maritieme politie in Suriname overgedragen, nadat ze hem aan wal brachten bij een aanmeersteiger in Paramaribo.

De man werd drijvend in een ijskast bij de monding van de Surinamerivier en de Atlantische Oceaan aangetroffen.

De redactie verneemt dat de man van Braziliaanse komaf genaamd Ruamildo Rodriquez Maceda, tussen de grens van Braziliƫ en Frans-Guyana bezig was te vissen, toen de boot waarin hij zat begon te zinken. Hij kon zich redden door in de ijskast plaats te nemen.

Naar verluidt zou hij drie dagen lang op zee hebben gedobberd, totdat hij hulp kreeg (video). De man is inmiddels overgedragen aan de Surinaamse vreemdelingendienst die de zaak verder zal onderzoeken.

