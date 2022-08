Staatshoofd eregast bij Inheems festival te Wit Santi

President Chandrikapersad Santokhi is zaterdag 6 augustus eregast geweest bij de opening van het Inheems festival in het dorp Wit Santi. Het dorpsbestuur heeft in samenwerking met de lokale gemeenschap een braderie, sport en culturele festival georganiseerd. Dit in het kader van de Dag der Inheemsen, welke jaarlijks op 9 augustus in Suriname wordt gememoreerd.

Santokhi werd vergezeld door districtscommissaris Marlene Joden en werd verwelkomd met authentieke sambura muziek. Dorpshoofd Patrick Mandé heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse knelpunten waarmee zijn dorp te kampen heeft, kenbaar te maken aan de regeringsleider.

Ook heeft hij de wens uitgesproken dat de grondenrechten van Inheemsen en andere tribale volken spoedig wordt erkend.

“De Inheemsen oftewel de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn de eersten die op dit land hebben gewoon en gewerkt.” Dit benadrukte Santokhi tijdens zijn toespraak. De Surinaamse regeringsleider heeft verder aangeven dat het grondenrechtenvraagstuk nog steeds hoog op de agenda staat van de regering Santokhi.

Het staatshoofd roept de lokale gemeenschappen op mee te helpen aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen gebied.