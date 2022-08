Jongetje (2) overleden na val in zwembad tijdens feest op Latour

De 2-jarige Fredrik R. is vanavond tragisch om het leven gekomen in Suriname.

Het jongetje was samen met zijn ouders op een feest te Menckendam. Op een onbewaakt moment is hij in een zwembad gevallen.

Het kindje werd na enige tijd in het zwembad ontdekt en eruit gehaald. Er werd getracht hem te reanimeren, maar zonder het gewenste resultaat.

De moeder bracht haar zoon in allerijl naar de RGD-poli van Latour, maar die was reeds gesloten. Zij ging vervolgens naar het politiebureau. De politie heeft haar toen met het kindje begeleid naar de Spoedeisende Hulp.

Bij aankomst constateerde de arts dat het jongetje is overleden.

