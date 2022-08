Nederlandse douane onderschept ruim 3 miljoen illegale sigaretten in paardenstal

De Nederlandse douane heeft deze week tijdens een controle samen met Politie Basisteam Weert, ruim 3 miljoen illegale sigaretten aangetroffen in een paardenstal.

De vondst is onder andere te danken aan tabakshond Ruby. Zij rook in de stal iets anders dan alleen mest, waarna bij onderzoek de enorme partij sigaretten is ontdekt.

Door deze sigaretten illegaal op de markt te brengen, werd geprobeerd om ruim 776.000 euro aan accijnzen te ontduiken. De rookwaar is in beslag genomen en vernietigd, meldt de douane.