‘Sergio Gentle heeft ambitie om president van Suriname te worden’

Sergio Gentle heeft zijn toehoorders dinsdagavond op het Bronsplein laten weten hoe het precies zit met functies die hem aangeboden zouden zijn. Hij liet weten dat hij in het verre verleden, voor de verkiezingen, aangeboden heeft om als politie-attaché op te treden.

Hij heeft dat hoofdstuk afgesloten, maar meent dat men dit gebruikt om hem nu in diskrediet te brengen. Gentle geeft verder aan dat hij recent echter niemand om een positie heeft gevraagd, maar wel zelf is benaderd voor diverse posten.

Volgens de hoofdinspecteur van politie werd hem onlangs aangeboden om consul-generaal te worden Dit heeft hij echter afgeslagen, zoals vele andere functies. Het enige dat hij wilde is commissaris van politie worden.

Gentle gaf ook aan dat zijn ambitie in de loop der tijd wel is gegroeid. In een onlangs gehouden gesprek met het staatshoofd gaf hij daarom aan dat hij graag de stoel van de president wil hebben als hem gevraagd wordt welke functie hij ambieert.

“Mi ambitie kon moro hey, mie wan a stoeroe” herhaalde Gentle tot grote hilariteit van de toehoorders.

Maisha neus gaf aan dat er uit respect voor het vervolg van de zaak tegen oud-president Desi Bouterse rond de Decembermoorden op vrijdag 29 juli, een pauze wordt ingelast. Maandag gaat men verder met de acties.

Een live video van dinsdagavond: