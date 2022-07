Oma en 2 kleinkinderen in woning die volledig is afgebrand

Deze woning aan de Abigaelslustweg in Suriname is maandag volledig afgebrand. Een oma en twee kleinkinderen waren op het moment van de brand thuis. Gelukkig was er geen sprake van persoonlijke ongelukken.

De brandweer van post Toekomstweg was snel ter plaatse met twee blusvoertuigen en een tankwagen. Ook EBS en de politie waren ter plaatse. De bewoners hebben nog getracht om de inboedel te redden. Dat is echter deels gelukt.

Hoe het vuur precies is begonnen is, is niet bekend. De bewoners namen een brandgeur waar en zagen vuur bij de buitenunit van de airco.

De politie van bureau De Nieuwe Grond doet verder onderzoek naar de toedracht van deze woningbrand.