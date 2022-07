Minister Levens ontvangt Trio-granman Toeroemang

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft een delegatie uit het zuiden van Suriname onder leiding van granman Jimmy Toeroemang ontvangen voor een bespreking. De delegatie heeft de bewindsvrouw bezocht om te praten over positieve zaken in hun gebied en ook de knelpunten. 

Momenteel wordt er te Amotopo een school gebouwd; een samenwerking tussen het MinOWC, Stichting Groene Groei Suriname (GGS) en de plaatselijke gemeenschap. Granman Toeroemang is tevreden over de samenwerking met de stichting. Verder heeft het grootopperhoofd aangekaart, dat zij willen samenwerken voor verbetering van het onderwijs in hun gebied. Net als de kinderen in Paramaribo hebben ook die in het zuiden van Suriname recht op goed onderwijs. De granman heeft verder gevraagd dat er ook leerkrachten uit de stad in het gebied worden gestationeerd, zodat de kwaliteit van het onderwijs omhooggaat.

De minister is het eens met het grootopperhoofd en heeft aangegeven, dat er sowieso meer leerkrachten naar het gebied zullen afreizen. Echter zegt de minister dat de lokale krachten behouden moeten worden, omdat die de leerlingen op hun gemak stellen. De leerlingen zijn vertrouwd met die leerkrachten, gaf de bewindsvrouw verder aan.

Tijdens de bespreking heeft de granman verder aan de bewindsvrouw gevraagd naar vervolgonderwijs. Als er bijvoorbeeld een middelbare school in het gebied wordt neergezet, kunnen leerlingen van omliggende dorpen ook van de faciliteiten gebruikmaken, zei de granman. Het onderwijs moet naar een hoger niveau worden gebracht vindt het grootopperhoofd, omdat de leerlingen moeten werken aan de ontwikkeling van het gebied.

De granman merkte verder op blij te zijn met de bouw van de school te Amotopo, maar ziet graag dat de leerkrachtenwoningen ook worden gebouwd. Verder pleit hij voor een school in Coeroeni, omdat dat het enige dorp is waar er geen schoolgebouw is. Hij vroeg ook aandacht voor het bouwen van toiletten en de waterproblematiek.

Levens heeft toegezegd aan de problemen van het gebied te zullen werken.