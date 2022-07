Coronavariant ‘Centaurus’ verspreidt zich sneller

Een nieuwe coronavariant BA.2.75, oftewel Centaurus, kan dit najaar de dominante variant worden. Het virus lijkt zich sneller te verspreiden dan de huidige variant, schrijft De Telegraaf vandaag.

Centaurus werd onlangs voor het eerst vastgesteld in India en is al in verschillende landen opgedoken.

Uit eerste onderzoek blijkt dat de nieuwe variant niet meer of minder ziekmakend is. Maar hij lijkt wel beter te ontsnappen aan antistoffen. Dat wil zeggen dat mensen die onlangs het coronavirus opliepen, opnieuw besmet kunnen raken.

Wat dit voor Suriname betekent is niet bekend. De afgelopen week waren er volgens het coronadashboard van de Surinaamse overheid 26 positieve gevallen en 5 coronadoden. In de ziekenhuizen liggen op dit moment 13 personen en op de intensive care 6.