Agenten mishandelingszaak in vrijheid gesteld 

De agenten van politie R.B. en I.K., die op donderdag 30 juni in verzekering waren gesteld wegens mishandeling, zijn woensdag bij hun voorgeleiding door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Het bewijs tegen het duo was miniem en op basis daarvan werden zij op vrije voeten gesteld.

In deze zaak is op dinsdag 21 juni de agent van politie 2e klasse, M.I. ingesloten. Van hem is vooralsnog niet bekend wanneer hij vrij komt.

De wetsdienaren worden ervan verdacht meerdere personen te hebben mishandeld in het district Nickerie. Volgens de aangevers waren zij in verband met een onderzoek ontboden op het politiebureau, waar zij mishandeld zouden zijn door deze politiemannen.

Ze deden naderhand aangifte bij Onderzoek Personeelszaken (OPZ)

In het belang van het onderzoek waren toen alle drie agenten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.