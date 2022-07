Rijbewijs onoplettende automobilist ingevorderd: bromfietser loopt breuk op

Het rijbewijs van een autobestuurder is woensdag ingevorderd, omdat hij een bromfietser op de Martin Lutherkingweg in Suriname heeft aangereden met als gevolg dat die een enkelbreuk opliep.

De automobilist reed over de voormelde weg, komende vanuit de richting van Latour en gaande in die van Paranam. Ter hoogte van pandnummer 217 verleende de bestuurder geen voorrang aan de bromfietser, met als gevolg de aanrijding.

De bromfietser raakte ernstig gewond aan zijn voet. Hij werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. De politie van Houttuin was ter plaatse voor onderzoek.

Het rijbewijs van de autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd, omdat er sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Zowel de auto als de bromfiets zijn door de Surinaamse politie ter herkeuring in beslag genomen.