Politieman slaat vrouw bont en blauw

De agent van politie derde klasse J.R. is woensdag door de regiocommandant van West, Hemantkoemar Sardjoe, in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Dit vanwege mishandeling van zijn echtgenote.

De politieman zou naar zeggen van de aangeefster, haar vaker hebben mishandeld. Dinsdagavond was dat weer het geval.

Vernomen wordt dat deze politieman eerder betrokken was bij een gepleegd misdrijf, waarbij hij ontwapend werd door de voormalige gewestelijke politiecommandant (GPK).

De zaak zal voor verder onderzoek worden overgedragen aan Onderzoek Personeelszaken (OPZ). Hangende het onderzoek blijft J.R. in voorarrest.