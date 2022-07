OM na onderzoek: directeur Hakrinbank geen verdachte, strafzaak afgesloten

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM), heeft naar aanleiding van 3 afzonderlijke aanklachten tegen de Algemeen directeur (CEO) van de Hakrinbank N.V., een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Daarbij zijn alle personen, die direct of indirect betrokken waren bij de zaak, gehoord.

Dit onderzoek, dat vanwege uiteenlopende redenen langer heeft geduurd dan was gepland, leverde echter onvoldoende feiten en/of omstandigheden op om de directeur de status van verdachte te geven en in het verlengde daarvan de vervolging in te stellen. De strafzaak is formeel afgesloten meldt het OM.

De verweten handelingen zouden eventueel gekwalificeerd kunnen worden onder de Wet Seksueel Molest op de werkplek, echter is deze wet nog niet in werking getreden.

Het Openbaar Ministerie heeft alle belanghebbenden verwittigd van haar beslissing. Aan hen is ook medegedeeld dat, indien zij zich niet kunnen verenigen met dit besluit, er civielrechtelijke alsook strafrechtelijke wettelijke interventies hiertegen mogelijk zijn.