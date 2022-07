Op heterdaad betrapte dief verklaart water te gaan drinken

De 53-jarige Patrick S., een oud bekende van de politie, is woensdagmorgen door buurtbewoners van de Livornoweg in Suriname op een erf van een ondernemer aangehouden.

Een alerte buurman ontdekte deze verdachte die morgen op het erf van zijn buurman. Hij blijft af en toe thuis vanwege het feit dat er vaker in de buurt wordt ingebroken. De buurman belde de benadeelde op en stelde hem op de hoogte, die op zijn beurt naar buiten kwam. Intussen verzamelden de buurtbewoners zich en begaven zich naar het adres, waar de verdachte bezig was in een vrachtwagen in te breken.

Bijna de hele buurt was ter plaatse, waardoor de verdachte geen kans zag weg te vluchten. De buren hebben de man eerst afgetuigd en hem daarna overgedragen aan de politie van Latour. Bij de aanhouding verklaarde de verdachte, dat hij water was gaan drinken. “Mi beng go dringi watra”.

De ondernemer is na de aanhouding de camerabeelden nagegaan en kwam tot de ontdekking, dat dezelfde verdachte vorige maand een gascilinder van zijn woning heeft weggenomen. Ten aanzien van dit feit verklaarde de verdachte: “A no mi”. Patrick beweerde, dat hij zich niet op de beelden herkend.

Deze verdachte is vaker door de politie aangehouden en in verzekering gesteld wegens gepleegde diefstallen en inbraken. Hij is woensdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.