Geheel Nickerie wordt schoongemaakt vanwege heersende ziekte van Weil

De komende dagen zal er een grote schoonmaakactie worden uitgevoerd in geheel Nickerie vanwege de heersende ziekte van Weil in het district.

Onder leiding van het districtcommissariaat en OW- Nickerie zal alle grofvuil worden opgehaald. Middels bekendmakingen zal de gemeenschap precies weten op welke dagen het grofvuil bij hun in de buurt zal worden opgehaald.

Tot en met vandaag hebben reeds 9 personen in het rijstdistrict de ziekte opgelopen waarvan 1 is komen te overlijden. Dit zijn de officieel geregistreerde gevallen uit een groep van 32 vermoedelijke cases die het Mungra Medisch Centrum (MMC) hebben bereikt.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vanmorgen een Taskforce geïnstalleerd in Nickerie die zich moet buigen over de heerzende ziekte in het district. De Taskforce zal met aanbevelingen moeten komen hoe op kort termijn en adequate gehandeld moet worden tegen deze gevaarlijke ziekte in het rijstdistrict van Suriname.

Binnen de taskforce hebben zitting de Bestuursdienst, RGD Nickerie, de politie, brandweer, het MMC, BOG, OW alsook LVV elk met één vertegenwoordiger. Bij hun functioneren zal de Taskforce worden bijgestaan door de Pan American Health Organization (PAHO) en minister Ramadhin.