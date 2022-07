SLM schort vluchten naar Amsterdam en Miami tijdelijk op

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft zojuist bekend gemaakt dat zij genoodzaakt is weer een flink aantal vluchten op de trajecten tussen Paramaribo en Amsterdam v.v. en Paramaribo en Miami via Guyana v.v. te annuleren.

Op de route Paramaribo – Amsterdam v.v. betreft dit uitsluitend de vluchten gescheduled op 8, 9, 10, 13, 15, 16 en 17 juli 2022. Op de Paramaribo – Miami via Georgetown v.v. gaat het om de vluchten gescheduled op 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 juli 2022 en 2 augustus 2022.

Het bedrijf in Suriname laat weten dat deze ontwikkeling alles te maken heeft met de nasleep van de effecten van de pandemie, operationele uitdagingen als gevolg van het vooralsnog niet beschikken over een eigen vloot en tevens de verdubbeling van de brandstofprijs in de afgelopen drie maanden.

“Aldus is fundamentele interventie vereist. Intussen is het reorganisatieproces welke moet leiden tot gezondmaking van de bedrijfsvoering ingesteld welke in de loop van de komende weken vaste vorm zal aannemen”, aldus de SLM in een communiqué.

Surinam Airways erkent het enorm ongerief dat hierdoor veroorzaakt wordt en biedt hierbij haar welgemeende verontschuldigingen aan.