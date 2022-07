Brunswijk: ‘Niet de bedoeling om personen en rechterlijke macht te bedreigen’

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is vandaag ingegaan op de commotie die hij zelf heeft veroorzaakt, door vorige week woorden uit te spreken die als bedreiging zijn aangekomen bij een hoop mensen in Suriname.

Brunswijk heeft tijdens de laatst gehouden meet and greet bijeenkomst van zijn partij fel uitgehaald naar advocate Serena Muntslag-Essed en het Constitutioneel Hof. Dit omdat de advocate oppert om het kiesstelsel te wijzigen.

Brunswijk gaf in een toespraak aan dat er straatacties komen als de wijziging van het kiesstelsel wordt voortgezet. In zijn toespraak vorige week donderdag in Commewijne waarschuwde hij niet alleen advocate Muntslag-Essed maar ook het Constitutioneel Hof.

Hij werd daarna op zijn vingers getikt door ondermeer de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) en de VHP. Vandaag publiceerde hij onderstaand filmpje waarin hij ondermeer zei:

“In mijn uitspraken heb ik de gevoelens verwoord van de mensen in het achterland. Het was geenszins de bedoeling personen en de rechterlijke macht te bedreigen. Ik ben 100% voorstander van democratie. Die zal ik nooit vertrappen. Niemand hoeft bang te zijn voor Brunswijk”, aldus de vp.

Volgens de vp verdienen mensen in het verre binnenland ook een plek in het bestuurlijke en hebben ze recht hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Luister hier naar de vp: